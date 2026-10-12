Balıkesir'de 5-11 Ekim operasyonlarında 140 aranan kişi yakalandı

Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde 140 aranan kişi yakalandı, uyuşturucu suçlarından 10 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5-11 Ekim'de kişilere karşı meydana gelen 244 olayın 234'ü, malvarlığına karşı meydana gelen 89 olayın ise 52'si aydınlatıldı.

Asayiş çalışmalarında 91 bin 988 kişinin sorgulaması yapıldı. Operasyonlarda 13 ruhsatsız tabanca, 17 ruhsatsız av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca ile çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 olaya müdahale edildi, 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Çalışmalarda 140 litre etil alkol, 56 bin boş ve 69 bin 550 dolu makaron, 7 sahte altın ile sahte plaka ele geçirildi.

Narkotik ekiplerince 79 olaya müdahale edilirken, 103 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 10'u tutuklandı. Operasyonlarda ecza hapları, esrar, metamfetamin, bonzai, amfetamin, skunk, kokain ve kenevir bitkisinin yanı sıra bonzai hammaddesi ele geçirildi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen bilgilendirme faaliyetlerinde 6 bin 390 vatandaşa eğitim verildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Balıkesir merkezde 5, Bandırma ilçesinde 2 olmak üzere 7 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, Bandırma GÖKSEM'e teslim edildi.

Trafik denetimlerinde 35 bin 427 araç kontrol edildi, 730 araç trafikten men edildi. Denetimlerde 89 sürücünün ehliyeti iptal edildi. Hafta boyunca meydana gelen 78 yaralanmalı trafik kazasında 100 kişi yaralanırken, gerçekleşen bir kazada ise bir kişi hayatını kaybetti.