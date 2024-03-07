Balıkesir'de polis ekipleri tarafından aranan 44 zanlıdan 20'si tutuklandı - Son Dakika
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Balıkesir'de polis ekipleri tarafından aranan 44 zanlıdan 20'si tutuklandı

Balıkesir\'de polis ekipleri tarafından aranan 44 zanlıdan 20\'si tutuklandı

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle gerçekleştirilen uygulamalarda aranan kişilere yönelik operasyon düzenledi. 135 personelin katıldığı uygulamalarda 4 bin 223 kişinin GBT sorgulaması yapıldı ve çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalandı. Yakalanan zanlılardan 20'si tutuklandı.

07.03.2024 10:19
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Balıkesir'de polis ekiplerince aranan kişilere yönelik uygulamalarda yakalanan 44 zanlıdan 20'si tutuklandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğünce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle il genelinde eş zamanlı olarak başta yabancı uyruklular olmak üzere aranan kişilerin yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirildi.

135 personelin katıldığı uygulamalarda 4 bin 223 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 3'ü yabancı uyruklu 44 kişi yakalandı. Bu kişilerden 20'si, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimliklerce tutuklandı.

Kaynak: AA

Balıkesir, Güvenlik, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de polis ekipleri tarafından aranan 44 zanlıdan 20'si tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de polis ekipleri tarafından aranan 44 zanlıdan 20'si tutuklandı - Son Dakika
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