Balıkesir'de arife günü şehit polislerin mezarları ziyaret edildi

Balıkesir'de, Kurban Bayramı arifesinde şehit polislerin kabirleri başında dua edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünce Başçeşme Mezarlığı'nda düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.
Şehit polis ailelerinin de katılımıyla gerçekleştirilen programda, dualar okundu.
İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, şehit aileleriyle kabirlere karanfil bıraktı, dua etti.
Tören, emekli olduktan sonra vefat eden polis memurlarının mezarlarının da ziyaret edilmesiyle sona erdi.
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