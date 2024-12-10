Balıkesir'de Dar Gelirli Vatandaşlara 70 Bin 585 Kişiye Nakdi Destek

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin dar gelirli vatandaşlara destek olmak için başlattığı Yakın Kart projesi kapsamında Nisan ayından bu yana toplam 70 bin 585 kişiye nakdi destek sağlandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, "Yakın Kart" projesi ile kent yoksulluğuyla mücadele ediyor ve sosyal yardımlarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yaklaşık 13 bin Yakın Kart başvurusu alındı. Büyükşehir ekipleri, Yakın Kart başvurusunda bulunan yaklaşık 5 bin haneyi ziyaret ederek ihtiyaçları yerinde tespit etti.

Vatandaşlar, Yakın Kart'tan faydalanmak için 'yakinkart.balikesir.bel.tr' internet adresinden başvuru yapabilecekleri gibi, '444 40 10' numaralı telefonu arayarak Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'nden ve Yakın Çözüm noktalarına ulaşarak Yakın Kart talebinde bulunabiliyor.

Yakın Kart'larını alarak yardımlardan faydalanan vatandaşlar, gıda desteğinden, yakacak desteğine, giyimden kırtasiye desteğine kadar pek çok alanda sosyal destek talep edebiliyor. Bebeği yeni doğan ailelere mama ve çocuk bezi desteği de sağlanıyor. Askere gideceklere, yeni evlenenlere, gazilere, emeklilere ve ev kadınlarına kadar toplumun her kesimine yönelik destekler sunuluyor.

Gençlere ve kadınlara destek

2024 yılının Nisan ayından bu yana öğrencilerin kesintisiz eğitime devam edebilmeleri için 718 haneye bin 256 adet kırtasiye yardımı sağlanırken yaklaşık 200 öğrencinin günlük beslenme ihtiyaçları, dağıtılan beslenme çantaları ile karşılandı.

Büyükşehir Belediyesi, yeni annelere ve anne adaylarına da desteğini sürdürüyor. Bebeği olan ihtiyaç sahibi ailelere bin 200'e yakın bebek bezi dağıtımı yapılırken bin 100 anneye, bebeklerin temel ihtiyaçlarının bulunduğu yeni doğan bebek çantası teslimi yapıldı.

71 bin kişiye nakdi yardım

Büyükşehir Belediyesi, 70 bin 585 kişiye nakdi destek sağladı. Vatandaşların su faturası, nakdi yardımı ve öğrencilere maddi yardımlar gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 bin kişiye psikolojik terapi desteği sağlandı. Dezavantajlı bireyler için de çalışmalarını sürdüren ekipler, engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye ve nakil desteği verildi. Şehir içinde bin 427 şehir dışında ise 269 hasta nakil faaliyeti gerçekleştiren ekipler, ihtiyaç sahibi vatandaşlara, 200 bine yakın erişkin hasta bezi dağıtımı yaptı. Ayrıca Yakın Kart dağıtımı öncesinde bin 200 kişiye gıda kartı dağıtımı yapıldı.