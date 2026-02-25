Balıkesir'de F-16 Uçağının Düşmesi... Hakan Fidan'dan Taziye Mesajı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Balıkesir'de F-16 savaş uçağının düşmesi sonucu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olmasının ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanı Fidan, X hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Balıkesir'den kalkış yapan F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotumuz İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.