Balıkesir'de Glütensiz Kahvaltı Etkinliği Düzenlendi

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastalığı ve glüten hassasiyetine yönelik farkındalığı artırmak için hafta sonu Değirmen Boğazı Engelsiz Piknik Alanı'nda "glütensiz kahvaltı" düzenledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Çölyak Farkındalık Haftası dolayısıyla çölyak hastası çocuklar ve yetişkinlerin katılımıyla kahvaltı programı düzenledi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Balıkesir Çölyakla Yaşam Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen kahvaltıda katılımcılar, yarışmalar ve etkinliklerle keyifli zaman geçirdi.

Balıkesir Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Suna Dadan'ın da katıldığı kahvaltıda, glütensiz ürünler tüketildi. Çölyak hastalarının yanı sıra glüten hassasiyeti olan vatandaşların da katıldığı kahvaltı, birlik ve dayanışma duygusunu güçlendirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın, Değirmen Boğazı Tabiat Parkı'nda, engelsiz ve ulaşılabilir bir piknik alanı hedefiyle oluşturduğu Engelsiz Piknik Alanı'nda yapılan kahvaltının ardından çeşitli etkinlikler düzenlendi.