Balıkesir\'de Huzur Uygulaması: 13 Gözaltı

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Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünü 96 ekip ve 354 personelin katılımıyla asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik asayiş ve trafik, huzur uygulaması yaptı.

Uygulamalar sırasında 1860 kişi sorgulanırken, 287 umuma açık yer, park, bahçe, meydan, alan, metruk yerler denetlenerek kontrol edildi.

Uygulamalar neticesinde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 13 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 76 araç sürücüsüne idari para cezası kesilirken, 24 araç trafikten men edildi.