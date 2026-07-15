Balıkesir'de İki Ayrı Yangın Kontrol Altına Alındı

1) BALIKESİR'DE İKİ AYRI NOKTADA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde iki ayrı noktada balya makinesinden çıkıp, tarım arazilerine sıçrayan yangınlar, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Savaştepe ilçesinde iki ayrı noktada yangın çıktı. İlk yangın saat 13.00 sıralarında Savaştepe ilçesi Sarıbeyler Mahallesi yakınlarında otoyol kenarındaki tarım arazisinde çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına 15 arazöz, 2 uçak, 2 helikopter ve yaklaşık 100 personel müdahale etti. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Savaştepe Kaymakamı Furkan Berber de bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Yapılan incelemelerde yangının, Ramazan Ş.'nin kullandığı 10 AUS 447 plakalı balya makinesinden çıkan kıvılcımların neden olduğu belirlendi.

İkinci yangın ise öğlen saatlerinde Savaştepe-Danışment yolundaki Sarıçalı mevkisinde çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın, 1 uçak, 1 helikopter ile havadan 2 itfaiye aracı, 2 su tankeri, 2 arazöz ile karadan müdahaleyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü. İlk belirlemelere göre; yangına Ali A.'nın kullandığı 10 L 5668 plakalı traktöre bağlı balya makinesinden çıkan kıvılcımın neden olduğu belirlendi.

Her iki bölgede de soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.