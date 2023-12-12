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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi•
Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-18 Operasyonu"nun Balıkesir ayağında 8 şüpheli yakalandı.
Balıkesir'de operasyon kapsamında belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 5 şarjör, 4 tüfek, 122 fişek, 38 adet sentetik hap, 2,3 gram esrar, 187 adet av tüfeği fişeği, 84 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de Kafes-18 Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika