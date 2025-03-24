Balıkesir'de Köylüler Katı Atık Tesisine Tepki Gösterdi

Balıkesir'de köylülerin katı atık tesisine tepkisi

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Şahinler Mahallesinde köylüler, belediyenin kurmak istediği katı atık geri dönüşüm tesisi projesine tepki gösterdi.

Geçtiğimiz ay Burhaniye Belediyesi önünde basın açıklaması yapan köylüler, dün de katı atı tesisi yapılmak istenen merada bir araya geldi. Köyüler ellerinde pankartlarla açıklama yaptı. Aileleriyle alana gelen çocuklar da 'Havama, suyuma, toprağıma dokunma' sloganları attı. Yörede en çok hayvan varlığına sahip olduklarını anlatan Şahinler Köyü Muhtarı Alibey Karaaslan, karardan vazgeçilmesini istedi. Köylülerin meraya tesis istemediğini anlatan Karaaslan, "Vatandaşlar bu tesisin buraya kurulmasına taraftar değil. Burası yıllardan beri hayvancılıkla uğraşan köyümüzün merası. Bu etrafta zaten tek bizim köy kaldı hayvancılıkla uğraşan. Hem de ciddi bir hayvancılık var. 3 binden fazla küçükbaş, 600'den fazla büyükbaş var. Çiftlikleri saymıyorum. Hayvancılığın yaşatıldığı yer de bizim önümüzü kesmek istiyorlar. Başka yer mi yok başkanım? Köylü istemiyor. Meramızın elimizde çıkmasını istemiyoruz. Karardan vazgeçilmesini istiyoruz" dedi.