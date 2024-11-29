Balıkesir'de Kullanılmayan Mermer Ocağında Heyelan Meydana Geldi

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1) BALIKESİR'DE, KULLANILMAYAN MERMER OCAĞINDAKİ GÖÇÜK KAMERADA

BALIKESİR'in Marmara ilçesinde daha önce kapatıldığı için kullanılmayan mermer ocağı sahasında heyelan meydana geldi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Marmara ilçesi Saraylar Mahallesi'nde 24 Kasım'da Ahmet Özmen (34) ile Mustafa Dak'ın (55) ölümüyle sonuçlanan göçüğün olduğu bölgede, bugün de bir başka mermer ocağı sahasında heyelan nedeniyle göçük meydana geldi. Daha önce kapatıldığı için kullanılmadığı öğrenilen mermer ocağındaki heyelan anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Ocakta çalışan olmadığı için göçük sırasında can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.