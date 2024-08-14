Balıkesir'de Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir'de Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri Başlıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri 16 Ağustos Cuma günü başlıyor. 3 gün sürecek güreşlerde yaklaşık 2 bin 400 pehlivan dualı çayırda kol bağlayacak.

14.08.2024 10:47  Güncelleme: 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 64'üncüsü düzenlenecek Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri 16 Ağustos Cuma günü başlıyor. 3 sürecek güreşlerde yaklaşık 2 bin 400 pehlivan dualı çayırda kol bağlayacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi'nin ev sahipliğinde 16-18 Ağustos arasında 64'üncüsü düzenlenecek Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde yaklaşık 2 bin 400 pehlivan dualı çayırda kol bağlayacak. Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın adının yaşatıldığı güreşler, 3 gün boyunca devam edecek.

Kortej yürüyüşü yapılacak

16 Ağustos Cuma günü saat 08.00'de Kurtdere Mahallesi'nde minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak, deste 1, deste 2, deste 3 ve orta boyların boy ayrımıyla başlayacak Kurtdereli Güreşleri, 12.30'da Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın anıt mezarını ziyaret ile devam edecek. 12.45'te Mevlid-i Şerif'in okutulacağı programda 14.00'te mevlit yemeği verilecek. 14.30'da resmi açılışı yapılacak olan güreşler de mehter takımı gösterisi ardından yağlı güreş müsabakaları başlayacak. 18.00'de Şeyh Lütfullah Camisi Meydanı'ndan kortej yürüyüşü ve 19.00'da Kurtdereli Mehmet Pehlivan Anıtı'na çelenk sunulacak.

Ödül töreniyle sona erecek

Şeyh Lütfullah Camisi Meydanı'ndan kortej yürüyüşü 18.00'de yapılaccak ve 19.00'da Kurtdereli Mehmet Pehlivan Anıtı'na çelenk sunulacak. 17 Ağustos Cumartesi günü yağlı güreş müsabakalarının 09.00'da başlayacağı Kurtdereli Güreşleri, 18 Ağustos Pazar günü ise 12.00'de başpehlivanların kura çekimi, 18.30'da Başpehlivanlık final güreşi ve 19.00'daki ödül töreni ile sona erecek.

Kaynak: ANKA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kurtdereli Mehmet Pehlivan, Balıkesir, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:45 Üsküdar Belediyesi’nden Hilmi Türkmen’e suç duyurusu Hakkındaki iddia oldukça vahim Üsküdar Belediyesi'nden Hilmi Türkmen'e suç duyurusu! Hakkındaki iddia oldukça vahim
10:26 Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti
09:58 Atatürk’ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması ortaya çıktı Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması ortaya çıktı
09:22 Bugün AK Parti’ye kimler katılacak Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı Bugün AK Parti'ye kimler katılacak? Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı
08:42 İran, İsrail’e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz İran, İsrail'e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz
17:59 Esenyurt’ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı Esenyurt'ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı
17:35 Üsküdar’da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi Üsküdar'da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi
17:25 Starbucks CEO’su istifa etti Starbucks CEO'su istifa etti
17:18 Fenerbahçeliler küplere bindi Lille’den maça saatler kala bomba Icardi göndermesi Fenerbahçeliler küplere bindi! Lille'den maça saatler kala bomba Icardi göndermesi
17:15 Boyun fıtığına bağlı bir ağrı varsa kürek kemiğinden kola vurur Boyun fıtığına bağlı bir ağrı varsa kürek kemiğinden kola vurur
17:14 Evini uyuşturucu bahçesine dönüştürdü, emniyetteki savunması ise pes dedirtti Evini uyuşturucu bahçesine dönüştürdü, emniyetteki savunması ise pes dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 12:06:50. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement