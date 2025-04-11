Balıkesir'de Kuvayımilliye Gençlik Orkestrası Kuruldu

(BALIKESİR) - Balıkesir Kent Konseyi tavsiye kararı ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde kurulan Kuvayımilliye Gençlik Orkestrası, 14-22 yaş arası gençleri bir araya getirdi. 25 kişilik gençlik orkestrası, ilk provasını yaptı.

Balıkesir Kent Konseyi'nde ilk provasını gerçekleştiren Kuvayımilliye Gençlik Orkestrası, keman, viyola, viyolonsel ve kontrbas çalan 25 gençten oluşuyor. Orkestra; Balıkesir türkülerinden, klasik müziğin seçkin örneklerine kadar tüm müzik türlerinden çoksesli düzenlemelerin ve bestelerin olduğu bir repertuara sahip olacak.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Necatibey Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. H. Hakan Okay yönetiminde çalışmalarını sürdürecek topluluk, Türkiye'nin ve dünyanın önemli gençlik orkestralarıyla bir araya gelerek, Balıkesir gençliğini ve kent kültürünü tanıtmayı amaçlıyor.

Zamanla senfoni orkestrasına dönüşmesi planlanan orkestra, Balıkesir'in sanat ve kültür hayatına önemli katkılar sunacak. Balıkesir'in yetenekli gençlerini önemli sanatçılarla bir araya getirerek, Balıkesir gençliğinin sanatta ve kültürde gelişimi için yeni bir çalışma alanı yaratacak orkestra, çalışma ve üretme heyecanını Kuvayımilliye ruhundan alıyor.