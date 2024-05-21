Balıkesir'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından motosiklet sürücülerini trafik kurallarına uygun araç kullanmaya yönetmek ve kazaları en aza indirmek amacıyla denetim gerçekleştirildi.
Denetimler sonucunda 634 araç kontrol edildi. 11 sürücüye toplam 16 bin 560 lira idari para cezası kesildi, 3 motosiklet ise trafikten menedildi.
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de Motosiklet Sürücülerine Denetim Yapıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?