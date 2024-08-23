Balıkesir'de Otomobil ile Süt Tankeri Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir'de Otomobil ile Süt Tankeri Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Balıkesir\'de Otomobil ile Süt Tankeri Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile süt tankerinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada sürücü olan Saniye Kahraman hayatını kaybederken, diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı. Süt tankerinin sürücüsü ise gözaltına alındı.

23.08.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde otomobil ile süt tankerinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Balıkesir istikametine giden Saniye Kahraman (22) idaresindeki 45 YB 4891 plakalı otomobil, Savaştepe-Balıkesir kara yolu kırsal Karacalar Mahallesi yakınında karşı yönden gelen Ş.Ç'nin (32) kullandığı 10 ANE 714 plakalı süt tankeriyle çarpıştı.

Otomobil, çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkarak tarlaya savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Kahraman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobilde bulunan ve ilk müdahalelerin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan M.K. (57) ile Y.K'nin (58) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Saniye Kahraman'ın cesedi, itfaiye görevlilerince sıkıştığı yerden çıkarılarak Savaştepe Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Süt tankerinin sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Savaştepe, trafik, Ölüm, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Otomobil ile Süt Tankeri Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
19:09 Ankara’da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 01:06:50. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Otomobil ile Süt Tankeri Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement