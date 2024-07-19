Balıkesir'de sondaj çalışması sırasında patlama: 3 yaralı

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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, evin avlusundaki sondaj çalışması sırasında meydana gelen patlamada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Güvemçetmi Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde firma çalışanları A.İ.E (55), R.T (26) ve R.K (65) tarafından sondaj yapılmaya başlandı.

Sondaj makinesinin tıkanıklığını gidermek için çalışanlar tarafından patlayıcı düzenek hazırlandığı sırada patlama meydana geldi.

Olayda A.İ.E, R.T ve R.K. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan yaralılardan A.İ.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.