Balıkesir'de Ücretsiz Enstrüman Kursları Başlıyor

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, BALMEK bünyesinde ücretsiz enstrüman kursları açıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi enstrüman kursları, BALMEK bünyesinde faaliyetine başlıyor. Belirlenen kontenjan dahilinde başvuru yapacak vatandaşlar ücretsiz olarak kurslardan yararlanabilecek. geleneksel Türk nefesli çalgıları, ritim, müzik bölümü azırlık ve temel müzik eğitimlerinin bulunduğu kurslar; merkez, Bandırma ve Edremit'te bulunan BALMEK şubelerinde verilecek.

Çamlık Ahmet Edip Uğur Kültür Sanat ve Aktivite Merkezi içerisinde yer alan BALMEK Kurs Merkezi'nde geleneksel türk nefesli çalgıları kursu, ritim kursu ve müzik bölümüne hazırlık eğitimleri, keman, viyola ve piyanonun yanı sıra; temel müzik eğitimleri içerisinde solfej ve bono eğitimleri de verilecek.

BALMEK Bandırma Kurs Merkezi'nde keman ve piyano kursları açılırken, Edremit BALMEK Kurs Merkezi'nde ise piyano ve müzik bölümlerine hazırlık kursları ile müzikseverlere yönelik eğitimler düzenlenecek. 20 Eylül Cuma gününe kadar başvuruların devam ettiği kurslarla ilgili vatandaşlar, 'https://www.balmek.com/kurslar?' internet adresi ziyaret ederek ya da '0266 241 58 41' iletişim numarasından bilgi alabilecek.