Balıkesir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Bin 761 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

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BALIKESİR'in Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 bin 761 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve satışına yönelik çalışma başlattı. Belirlenen şüphelilerin adreslerine, dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 3 otomobil, 1 iş yeri ve 2 evde yapılan aramalarda toplam 7 bin 761 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.