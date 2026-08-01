Balıkesir'de Yangın Tekrar Alevlendi - Son Dakika
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Balıkesir'de Yangın Tekrar Alevlendi

Balıkesir\'de Yangın Tekrar Alevlendi
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Susurluk'taki yangın Kepsut'ta yeniden başladı, müdahale çalışmaları devam ediyor.

YANGIN YENİDEN BAŞLADI

Balıkesir'in Susurluk ilçesi kırsal Yıldız Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında tarım arazisinde çıkıp rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan ve 22 saat sonra büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın, Kepsut ilçesi Yılanlı Dağı mevkiinde saat 15.00 sıralarında yeniden alevlendi. Yangına havadan ve karadan müdahale çalışmaları sürüyor.

Muhammet SEZGİN/KEPSUT (Balıkesir),

Kaynak: DHA

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