Balıkesir'de Yapı Market Deposunda Yangın

1) BALIKESİR'DE DEPODA YANGIN

BALIKESİR'de bir yapı marketin deposunda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Altıeylül ilçesi Kepsut Caddesi'ndeki bir yapı marketin deposunda, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede depoyu sardı, siyah duman gökyüzünü kapladı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.