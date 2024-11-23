Balıkesir'de Yere Çöp Atana Ceza Uygulaması Başlatıldı - Son Dakika
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Balıkesir'de Yere Çöp Atana Ceza Uygulaması Başlatıldı

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yerel yönetim çöp atma alışkanlığına karşı bir proje başlatarak cezai müeyyide uygulayacak. 'Çöp atma, sokağına sahip çık' adı verilen projeyle, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen etkinlik düzenlendi.

23.11.2024 13:54  Güncelleme: 14:01
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Balıkesir'de yere çöp atana ceza

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye Meclisinin 07.11.2024 tarihli kararı ile yere çöp atan vatandaşlara ceza yazılması gündeme geldi. "Çöp atma, sokağına sahip çık" adı verilen proje, Ali Çetınkaya Caddesinde gerçekleştirilen çöp toplama kampanyası ile hayata geçirildi.

Burhaniye Belediyesi Çevre, Trafik ve Sağlık Komisyonu'nun önerisiyle hayata geçirilen proje, ilçede çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Ali Çetinkaya Caddesinde düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Belediye Başkan Yardımcıları Oktay Erbalaban ve Ayten Tuna ile birlikte belediye meclis üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler ellerinde çevrece pankartlar taşıdı. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, etkinliğin sonunda, "Çöp atma, sokağına sahip çık!" sloganıyla uygulanacak proje hakkında bilgi verirken, temiz bir çevrenin önemine dikkat çekti ve vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Başkan Deveciler, önümüzdeki günlerde, kolluk kuvvetleri ve zabıta ekipleri tarafından gerekli denetimlerin titizlikle gerçekleştirileceğini anlatırken, yere çöp veya izmarit atan vatandaşlar hakkında ise ilgili mevzuat çerçevesinde uyarıya rağmen çöp kaldırılmaz ise cezai işlem uygulanacağını söyledi. Projeyi başlattıklarını anlatan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, " Çöp atma sokağına sahip çık projesini hayata geçiriyoruz. Bunu emniyetle birlikte kaymakamlığımız ile birlikte yapıyoruz. Kabahatler kanununa göre belediyemizin ceza yazma yetkisi var. Tabi vatandaşlar bunu atacağı ve cezada vatandaşa yazılacağı için bunun kimlik sorgulaması lazım. Kimlik sorgulamasına zabıta kanunu yetki vermiyor. Kimlik sorgulamasını polise emniyete yetki veriyor Onun için kaymakamlıkla birlikte emniyetimizle birlikte zabıtamızla işbirliği ile bu projeyi hayata geçirdik. İnşallah bu gün başlattık. Bu projemize bütün vatandaşlarımız uyar. Uyacağını da ümit ediyorum. Amacımız ceza yazmak, cezai müeyyide uygulamak değil .İlçemizin sokaklarını temiz tutmak çevreye sahip çıkmaktır. Vatandaşlarımıza ceza yazmak istemediğimizi de burada söylüyorum. Ama ceza yazacağımız için de vatandaşların bu projeye sahip çıkıp sokaklarımızı temiz tutması lazım. Teşekkür ediyorum" dedi. Etkinliğe katılan Özge Çelen de, " Burhaniye Belediyesinin çöp toplama projesini takdir ediyorum. Umarım bu istikrar sağlanır. Dünya da ve ülkede bu problem. Çöp, atık, geri dönüşüm bütün problemler çözülür umarım. . Bu projenin istikrarını diliyorum. İnsanları duyarlı olmaya çağırıyorum çevre konusunda" dedi. Mine Çelen ise, " Bunun istikrarlı bir şekilde devam etmesi inşallah mümkün olur. Ben yıllardır söylerim. Cezai işlem olmalı bu işe. Sen evinde nasıl atmıyorsan, sokağımızda evimiz olmalı. Başka türlü olmaz. Kişinin kendinin ayıbıdır bu" diye konuştu

Balıkesir\'de Yere Çöp Atana Ceza Uygulaması Başlatıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Yere Çöp Atana Ceza Uygulaması Başlatıldı - Son Dakika

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