Balıkesir\'de yıldırımın yol açtığı orman yangını söndürüldü

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Balıkesir'in Havran ilçesinde yıldırımın yol açtığı orman yangını söndürüldü.

Madra Dağı Halaçlar mevkisinde yıldırım isabet eden ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı gören orman gözetleme kulesi görevlileri, durumu merkeze bildirdi.

Alevlere, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce havadan ve karadan müdahale edildi. İki uçak ve bir helikopter ile havadan, iki arazöz ile karadan müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.