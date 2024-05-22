Balıkesir'de Yücel Yılmaz'ın annesi Ümmühan Yılmaz toprağa verildi - Son Dakika
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Balıkesir'de Yücel Yılmaz'ın annesi Ümmühan Yılmaz toprağa verildi

Balıkesir\'de Yücel Yılmaz\'ın annesi Ümmühan Yılmaz toprağa verildi

Balıkesir'de, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın 82 yaşında vefat eden annesi Ümmühan Yılmaz'ın cenazesi, Zağnos Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine, Yücel Yılmaz ve yakınlarının yanı sıra Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Abdükadir Akın, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ve diğer birçok kişi katıldı.

22.05.2024 18:39
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Balıkesir'de, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın 82 yaşında vefat eden annesi Ümmühan Yılmaz'ın cenazesi toprağa verildi.

Uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Yılmaz'ın naaşı, tarihi Zağnos Paşa Camisinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Yücel Yılmaz ve yakınlarının yanı sıra Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Abdükadir Akın, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, CHP İl Başkanı Erden Köybaşı, MHP İl Başkanı Niyazi Tunç, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Çetin, Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Yasin Sağay, Balıkesirspor Kulübü Başkanı Nedim Ömer ile çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Yücel Yılmaz'ın annesi Ümmühan Yılmaz toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de Yücel Yılmaz'ın annesi Ümmühan Yılmaz toprağa verildi - Son Dakika
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