Balıkesir'deki Feci Kaza: İki Can Gitti - Son Dakika
Balıkesir'deki Feci Kaza: İki Can Gitti

14.03.2026 14:12
Çöp kamyonunun otomobile çarpması sonucunda iki kişi hayatını kaybetti, aileler adalet bekliyor.

BALIKESİR'in Havran ilçesinde 20 Ocak'ta çöp kamyonunun otomobile çarptığı, Ömer Çetin (28) ve Muhammet Şen'in (33) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan hayatını kaybeden Çetin'in kazadan sonra çocuğunun dünyaya geldiği ve bebeğe babasının isminin verildiği bildirildi.

Kaza, geçen 20 Ocak'ta Balıkesir-Eskişehir kara yolunun Havran ilçesi kesiminde meydana geldi. T.C. idaresindeki 10 AEN 529 çöp kamyonu, Ömer Çetin yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Çetin'in kullandığı otomobil, elektrik direğine çarptı. Kazada Çetin'in hayatını kaybettiği, yanındaki Muhammet Şen ve Baran Çetin'in yaralandığı belirlendi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, kamyon şoförü gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.C., savcılıktan serbest bırakıldı.

BABASININ ADIYLA YAŞAYACAK

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4 çocuk babası Muhammet Şen de yaşamını yitirdi. Baran Çetin ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay yerinden hayatını kaybeden Ömer Çetin'in 1 çocuk babası olduğu, eşinin de hamile olduğu belirtilirken; eşinin 10 Mart'ta doğum yaptığı ve bebeğe kazada hayatını kaybeden babasının adının verildiği bildirildi. Öte yandan kazayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde; çöp kamyonunun arkadan çarptığı otomobilin takla attığı anlar yer alıyor.

'TEK İSTEĞİMİZ ADALET'

Kazadan yaralı olarak kurtulan Baran Çetini kazayı anlatarak, "Araçta 3 kişiydik ve 2 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden biri kardeşimdi ve çocuğunu göremeden vefat etti. Yeğenim, kardeşimin vefatının ellinci gününde doğduğu için Ömer ismiyle büyüyecek. Diğer arkadaşımızın 4 çocuğu vardı. 6 çocuk babasız büyüyecek. Tek istediğimiz adalet" dedi. Muhammet Şen'in eşi de adalete güvendiğini söyledi.

'AİLELERİN BEKLENTİSİ ADALET'

Kazada hayatlarını kaybeden Çetin ve Şen ailelerinin avukatı Hasan Yılmaz ise sonuna kadar hukuki mücadelelerini vereceklerini söyledi. Yılmaz, "Kazanın hemen ardından düzenlenen ilk kaza tespit tutanağında hayatını kaybeden sürücüye kusur yüklenirken, kamyon sürücüsüne kusur atfedilmemiştir. Ancak ortaya çıkan kayıtlar, tanık beyanları ve teknik incelemeler olayın gerçekte farklı şekilde meydana geldiğini ortaya koymuştur. Dosyaya sunduğumuz uzman görüşünde kamyon sürücüsünün şerit ihlali yaptığı, hız sınırını aştığı ve kazanın oluşumunda ağır kusurlu olduğuna dair tespitler yer almaktadır. Kamyonda araç içi kamera bulunmasına rağmen kamerada hafıza kartı bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu kaydın neden ve nasıl kaybolduğunun açıklığa kavuşturulması gerekir. Dosya, kusur tespiti amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı'nda incelenmektedir. Beklentimiz; tüm delillerin titizlikle değerlendirilmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Ailelerin tek beklentisi, adaletin sağlanmasıdır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'deki Feci Kaza: İki Can Gitti - Son Dakika

SON DAKİKA: Balıkesir'deki Feci Kaza: İki Can Gitti - Son Dakika
