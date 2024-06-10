Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı kırsal Ovabayındır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına 4 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozer ve 120 personelle müdahale edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın 3,5 saatte kontrol altına alındı.
Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?