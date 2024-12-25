Balıkesir'deki Patlama Soru İşaretleri Yerine Getirdi - Son Dakika
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Balıkesir'deki Patlama Soru İşaretleri Yerine Getirdi

Balıkesir\'deki Patlama Soru İşaretleri Yerine Getirdi

CHP Milletvekili Sarı, mühimmat fabrikasındaki patlama anında elektrik kesintisi olduğunu belirtti.

25.12.2024 18:07
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(ANKARA) - CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir'de mühimmat üreten fabrikada patlamanın yaşandığı saatlerde elektrik kesintisi olduğu için güvenlik kameralarının çalışmadığı bilgisine ulaştıklarını belirterek, "Şirket, patlama anına ilişkin güvenlik kameraları kayıtlarını iletmiş değil. Patlama öncesinde elektrik kesintisi olduğu bilgisi veriliyor. Ancak böyle bir tesisin elektrik kesintilerine hazırlıklı olmaması akıllarda soru işaretleri bırakıyor" dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir'de mühimmat üreten fabrikadaki patlamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sarı, şunları kaydetti:

"Şirket, patlama anına ilişkin güvenlik kameraları kayıtlarını iletmiş değil. Patlama öncesinde elektrik kesintisi olduğu bilgisi veriliyor. Ancak böyle bir tesisin elektrik kesintilerine hazırlıklı olmaması akıllarda soru işaretleri bırakıyor.

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan Ağustos ayında rutin bir inceleme, denetleme yapıldığından bahsediyor. Bir takım küçük eksikler tespit edildiğini sonrasında da bunların giderildiği söylüyor. Şayet bahsedildiği gibi buradaki iş yapısına uygun bir şekilde prosedürler yerine getirilseydi bu tarz bir patlama olmazdı. Patlamanın verdiği hasara bakılacak olursa üretim yapılan kapsül tesisinde mevzuata aykırı bir depolama yapılmış izlenimi doğuyor. Çok yönlü soruşturma bunu ortaya çıkaracaktır. Ancak bir sorun olduğu aşikar. Bizi de süreçle ilgili kaygılandıran patlamanın olduğu 08.00 - 08.15 civarında tesisin kamera kayıtları aldığı alanın ve tesisin bütün elektriğinin kesilmiş olması. Soruşturma kapsamında herhangi bir kayıt paylaşılamıyor ve işletme sahipleri tarafından patlama anı ile ilgili elektriklerin olmadığı yönünde beyanlar var. Tabi bu akıllarda soru işareti bırakıyor. Çünkü, tam patlama anında böylesine stratejik öneme sahip ve yakinen takip edilen bir tesis elektrik kesilse bile jenaratör olur, güç kaynağı olur. Alternatif enerji kaynaklarıyla kesintisiz bir kayıt ve güvenlik tedbiri alınması gereken bir noktadan bahsediyoruz. Şu anda patlama anına yönelik işletmeden herhangi bir görüntü iletilebilmiş değil."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'deki Patlama Soru İşaretleri Yerine Getirdi - Son Dakika

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