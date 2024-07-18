Balıkesir'deki Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor - Son Dakika
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Balıkesir'deki Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Balıkesir\'deki Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan yangın, araziden ormana sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yangının ot balyası sırasında çıktığı belirtilirken, rüzgarın daire şeklinde esmesi nedeniyle yangının ilerlediği ifade edildi. Şu ana kadar can kaybı yaşanmazken, ormanlık alan ciddi zarar gördü. Yangına müdahalede 4 uçak, 2 helikopter, 29 arazöz, 14 su ikmal aracı, 12 ilk müdahale aracı, 15 hizmet aracı, 6 dozer, 6 greyder, 2 treyler, 6 kepçe, 4 otobüs, 3 toma ve 380 personel görev alıyor. İnkaya Mahallesi'nde yaşayan 92 vatandaşın tahliye edildiği ve kamu misafirhanelerine yerleştirildiği bildirildi. Yangının çıkmasına neden olan kişi ise gözaltına alındı.

18.07.2024 22:51
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, arazide başlayarak ormana sıçrayan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Altıeylül ilçesi Paşaköy Mahallesi'ndeki tarım arazisinde yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Herkes elinden gelen her şeyi yapıyor"

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, yangına ilişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının ot balyası sırasında bir kıvılcımdan çıktığını söyledi.

Şehirli, rüzgarın daire şeklinde esmesinden dolayı yangının ilerlediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Valilik, kaymakamlıklarımız ve belediyelerimiz herkes elinden gelen her şeyi yapıyor. Tedbir amaçlı İnkaya Mahallesi'ndeki vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılıyor. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı söz konusu değil, sadece ormanımız ciddi zarar altında. Peş peşe gelen bu yangınlar gerçekten çok can sıkıcı, herkese geçmiş olsun diliyorum. Rüzgarın değişik yönlerden esmesi kontrolü zorlaştırıyor."

380 personelle müdahale devam ediyor

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, arazide başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına 4 uçak, 2 helikopter, 29 arazöz, 14 su ikmal, 12 ilk müdahale, 15 hizmet aracı, 6 dozer, 6 greyder, 2 treyler, 6 kepçe, 4 otobüs, 3 toma ve 380 personelle müdahalenin devam ettiği belirtildi.

Paşaköy Mahallesi'nde devam eden yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle İnkaya Mahallesi'nde 92 vatandaşın tahliye edilerek kamu misafirhanelerine yerleştirildiği bildirildi.

Yangının Paşaköy Mahallesi'nde balya makinasının çalışması esnasında yangının tespit edildiği dile getirilen açıklamada, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişiyle ilgili işlemlerin devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca kent genelinde tarım arazilerindeki yangın riskinin azaltılması amacıyla, yarın 08.00-20.00 saatleri arasında biçerdöver ile hububat hasadı ve balya bağlama işlemleri durdurulduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

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