Balıkesir Edremit'te katı atık yangını park halindeki SUV'a sıçradı, araç küle döndü - Son Dakika
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Balıkesir Edremit'te katı atık yangını park halindeki SUV'a sıçradı, araç küle döndü

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Balıkesir Edremit\'te katı atık yangını park halindeki SUV\'a sıçradı, araç küle döndü
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Balıkesir Edremit Zeytinli Mahallesi'ndeki boş arazide çıkan katı atık yangını, park halindeki SUV tipi otomobile sıçradı. İtfaiye ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tamamen yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde boş arazide çıkan katı atık yangınının sıçradığı SUV tipi otomobil tamamen yandı.

Zeytinli Mahallesi 28065 sokaktaki boş arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle katı atık yangını çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, park halindeki 34 CJZ 624 plakalı araca sirayet etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülerek kontrol altına alınan yangında park halindeki SUV tipi otomobil de küle döndü.

Ekipler tarafından soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından tamamen yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Balıkesir Edremit'te katı atık yangını park halindeki SUV'a sıçradı, araç küle döndü - Son Dakika
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