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Balıkesir Gönen'de kamyonet tıra çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Balıkesir Gönen'de kamyonet tıra çarptı: 1 yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir Gönen\'de kamyonet tıra çarptı: 1 yaralı
22.12.2023 - 10:25,  Güncelleme: 10:27
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde kamyonetin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Gönen-Bandırma kara yolunda Gönen istikametine seyreden Burak K. (24) idaresindeki 10 LB 176 plakalı kamyonet, aynı yöne giden Metin L'nin (57) kullandığı 34 BIV 852 plakalı tıra arkasından çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, elektrik direğine vurarak durabildi.

Kamyonet sürücüsünün yaralandığı kaza yerine çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri de yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

Burak K, daha sonra çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

Susurluk'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı.

Susurluk Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir fabrikanın otoparkında park halinde olan 42 DRD 61 plaka araçta yaptıkları incelemede 2 şeffaf poşetin içinde toplam 1,07 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu içiminde kullanılan bir payp ele geçirdi.

Şüpheli A.K, hakkında yasal işlem yapılmak üzere Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne götürüldü.

- Bandırma ve Gönen'de tefecilik ve nitelikli hırsızlık operasyonunda 3 tutuklama

Balıkesir'in Bandırma ve Gönen ilçelerinde polisin düzenlediği operasyonda, tefecilik ve nitelikli hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, "Kafes-22" operasyonu kapsamında 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Tefecilik ve nitelikli hırsızlık suçlamasıyla haklarında yasal işlem başlatılan bu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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