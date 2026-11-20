Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 1 TIR, 1 motosiklet, 2 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Balıkesir-Bursa kara yolunun Susurluk mevkisinde meydana geldi. Bursa istikametine seyir halinde olan T.K. idaresindeki 10 APE 535 plakalı motosiklet ile 16 BGV 323 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Ardından gelen S.Ü. yönetimindeki 10 SA 745 ve 54 AOH 474 plakalı otomobiller ile plakası öğrenilemeyen bir TIR, kazaya karıştı. Zincirleme kaza sonrası TIR sürücüsü aracıyla olay yerinden ayrılırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada motosikletin sürücüsü T.K., otomobil sürücülerinden S.Ü. ile aynı araçta bulunan S.B.A. ve T.A. yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, TIR'ın plakasının tespiti ve kaçan sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.