Balıkesir İtfaiyesi'nin Araç Filosu Güçleniyor

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, filosuna 7 adet 24 metre tam otomatik hidrolik merdivenli itfaiye aracı kazandırdı. Başkan Ahmet Akın, "Biz, afet yaşandıktan sonra harekete geçen bir yönetim anlayışıyla yetinmiyoruz. Riskleri önceden belirliyor, ekiplerimizi eğitiyor, filomuzu güçlendiriyor ve müdahale süremizi kısaltıyoruz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, itfaiye filosunu modern ve yeni araçlarla güçlendirmeye devam ediyor. Salih Tozan Kültür Merkezi yanında düzenlenen yeni itfaiye araçlarının hizmete alım törenine Başkan Akın, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, itfaiye personeli, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Törende konuşan Başkan Akın, şunları söyledi:

"BÖLGENİN EN GÜÇLÜ İTFAİYE TEŞKİLATI OLACAĞIZ"

"Uygun imkanlarla kendi filomuzu daha da güçlendiriyoruz. 53 itfaiye aracını Balıkesir İtfaiyemizin kendi öz malı olarak envanterine kazandırıyoruz. Bunları da Dünya Bankasının kredisiyle temin ediyoruz. Bizim görevimiz de bu büyük sorumluluğu taşıyan çalışma arkadaşlarımızı güçlü araçlarla, güncel teknolojiyle ve ihtiyaç duydukları ekipmanlarla desteklemek. Bu anlayışla Balıkesir İtfaiyemizin araç filosuna 7 adet, 24 metre tam otomatik hidrolik merdivenli itfaiye aracı kazandırıyoruz. Yeni araçlarımız, özellikle yüksek katlı binalarda yaşanabilecek yangınlarda ekiplerimizin olay yerine daha hızlı ulaşmasını ve müdahaleyi daha güvenli biçimde yürütmesini sağlayacak. Filomuza ayrıca bir K9 Arama Kurtarma Hizmet Aracı ekliyoruz. Bu aracımız, afetlerde, enkaz çalışmalarında ve kayıp kişilerin aranmasında görev yapan K9 ekiplerimizin sahadaki hareket gücünü artıracak. Yeni alımlarımızla toplam 53 aracımızı filomuza katarak bölgenin en güçlü itfaiye teşkilatı olacağız. Türkiye'nin en donanımlı ve en liyakatlı itfaiyesi bizim itfaiyemizdir. Olay yerine en kısa sürede ulaşarak hemen müdahale ediyorlar."

"AFET YAŞANDIKTAN SONRA DEĞİL, RİSKLERİ ÖNCEDEN BELİRLİYORUZ"

Ormanlık alanlarımız, kırsal mahallelerimiz, sanayi bölgelerimiz ve yoğun yerleşim merkezlerimiz farklı riskleri beraberinde getiriyor. Bu nedenle her ilçemizin ihtiyacını ayrı ayrı değerlendiriyor, araç ve ekipman planlamamızı bu ihtiyaçlara göre yapıyoruz. Biz, afet yaşandıktan sonra harekete geçen bir yönetim anlayışıyla yetinmiyoruz. Riskleri önceden belirliyor, ekiplerimizi eğitiyor, filomuzu güçlendiriyor ve müdahale süremizi kısaltıyoruz. Gece gündüz demeden görev yapan, en zor anlarımızda yanımızda olan kahraman itfaiye personelimize yürekten teşekkür ediyorum."

AKIN'DAN YANGIN UYARISI

Yazın gelmesiyle pikniğe giden vatandaşların orman yangını riskine karşı daha duyarlı ve dikkatli olmaları gerektiğini belirten Akın, "Yakılan ateşler mutlaka söndürülmeli. Küçük dikkatsizlikler büyük felaketlere neden olabilir. Piknik alanlarında yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olmalıyız. Vatandaşlarımızdan bu konuda çok daha hassas ve duyarlı olmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.