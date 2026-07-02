Balıkesir İtfaiyesi'nin Araç Filosu Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesir İtfaiyesi'nin Araç Filosu Güçleniyor

02.07.2026 09:39  Güncelleme: 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, filosuna 7 adet 24 metre tam otomatik hidrolik merdivenli itfaiye aracı kazandırdı. Başkan Akın, afet öncesi riskleri belirleyip müdahale süresini kısalttıklarını belirtti.

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, filosuna 7 adet 24 metre tam otomatik hidrolik merdivenli itfaiye aracı kazandırdı. Başkan Ahmet Akın, "Biz, afet yaşandıktan sonra harekete geçen bir yönetim anlayışıyla yetinmiyoruz. Riskleri önceden belirliyor, ekiplerimizi eğitiyor, filomuzu güçlendiriyor ve müdahale süremizi kısaltıyoruz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, itfaiye filosunu modern ve yeni araçlarla güçlendirmeye devam ediyor. Salih Tozan Kültür Merkezi yanında düzenlenen yeni itfaiye araçlarının hizmete alım törenine Başkan Akın, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, itfaiye personeli, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Törende konuşan Başkan Akın, şunları söyledi:

"BÖLGENİN EN GÜÇLÜ İTFAİYE TEŞKİLATI OLACAĞIZ"

"Uygun imkanlarla kendi filomuzu daha da güçlendiriyoruz. 53 itfaiye aracını Balıkesir İtfaiyemizin kendi öz malı olarak envanterine kazandırıyoruz. Bunları da Dünya Bankasının kredisiyle temin ediyoruz. Bizim görevimiz de bu büyük sorumluluğu taşıyan çalışma arkadaşlarımızı güçlü araçlarla, güncel teknolojiyle ve ihtiyaç duydukları ekipmanlarla desteklemek. Bu anlayışla Balıkesir İtfaiyemizin araç filosuna 7 adet, 24 metre tam otomatik hidrolik merdivenli itfaiye aracı kazandırıyoruz. Yeni araçlarımız, özellikle yüksek katlı binalarda yaşanabilecek yangınlarda ekiplerimizin olay yerine daha hızlı ulaşmasını ve müdahaleyi daha güvenli biçimde yürütmesini sağlayacak. Filomuza ayrıca bir K9 Arama Kurtarma Hizmet Aracı ekliyoruz. Bu aracımız, afetlerde, enkaz çalışmalarında ve kayıp kişilerin aranmasında görev yapan K9 ekiplerimizin sahadaki hareket gücünü artıracak. Yeni alımlarımızla toplam 53 aracımızı filomuza katarak bölgenin en güçlü itfaiye teşkilatı olacağız. Türkiye'nin en donanımlı ve en liyakatlı itfaiyesi bizim itfaiyemizdir. Olay yerine en kısa sürede ulaşarak hemen müdahale ediyorlar."

"AFET YAŞANDIKTAN SONRA DEĞİL, RİSKLERİ ÖNCEDEN BELİRLİYORUZ"

Ormanlık alanlarımız, kırsal mahallelerimiz, sanayi bölgelerimiz ve yoğun yerleşim merkezlerimiz farklı riskleri beraberinde getiriyor. Bu nedenle her ilçemizin ihtiyacını ayrı ayrı değerlendiriyor, araç ve ekipman planlamamızı bu ihtiyaçlara göre yapıyoruz. Biz, afet yaşandıktan sonra harekete geçen bir yönetim anlayışıyla yetinmiyoruz. Riskleri önceden belirliyor, ekiplerimizi eğitiyor, filomuzu güçlendiriyor ve müdahale süremizi kısaltıyoruz. Gece gündüz demeden görev yapan, en zor anlarımızda yanımızda olan kahraman itfaiye personelimize yürekten teşekkür ediyorum."

AKIN'DAN YANGIN UYARISI

Yazın gelmesiyle pikniğe giden vatandaşların orman yangını riskine karşı daha duyarlı ve dikkatli olmaları gerektiğini belirten Akın, "Yakılan ateşler mutlaka söndürülmeli. Küçük dikkatsizlikler büyük felaketlere neden olabilir. Piknik alanlarında yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olmalıyız. Vatandaşlarımızdan bu konuda çok daha hassas ve duyarlı olmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Balıkesir, Belediye, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir İtfaiyesi'nin Araç Filosu Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güpegündüz genç kadına yaptıklarına bakın Gözü dönmüş saldırgan her yerde aranıyor Güpegündüz genç kadına yaptıklarına bakın! Gözü dönmüş saldırgan her yerde aranıyor
Küçükçekmece’de kasklı saldırgan pusu kurup kurşun yağdırdı: Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı Küçükçekmece'de kasklı saldırgan pusu kurup kurşun yağdırdı: Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı
Trabzon’da denize giren adam boğuldu Trabzon'da denize giren adam boğuldu
Saadet lideri Arıkan’dan NATO Zirvesi tepkisi: Memleketi sıkıyönetime mi hazırlıyorsunuz Saadet lideri Arıkan'dan NATO Zirvesi tepkisi: Memleketi sıkıyönetime mi hazırlıyorsunuz?
Kayıp iki arkadaştan kahreden haber Cesetleri 2 saatlik çalışma ile çıkarıldı Kayıp iki arkadaştan kahreden haber! Cesetleri 2 saatlik çalışma ile çıkarıldı
Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı

10:36
Ülkeyi ayağa kaldıran kafe baskını Elindeki sopayla mekanı dağıttı
Ülkeyi ayağa kaldıran kafe baskını! Elindeki sopayla mekanı dağıttı
09:39
Rusya Kiev’i vurdu 10 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı
Rusya Kiev'i vurdu! 10 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı
09:36
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin yıldızını alıyor 5 ay önce sözleşme uzatmıştı
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! 5 ay önce sözleşme uzatmıştı
09:29
Dünya Kupası’ndan elenmesi değil, canlı yayında aldığı haber yıktı
Dünya Kupası'ndan elenmesi değil, canlı yayında aldığı haber yıktı
09:23
Tacizci kadından yeni görüntü Öpmek istediği yıkamacı su sıkarak uzaklaştırmış
Tacizci kadından yeni görüntü! Öpmek istediği yıkamacı su sıkarak uzaklaştırmış
08:52
Ankara Valiliği’nden NATO tedbirleri Bu araçların şehre girişi yasaklandı
Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu araçların şehre girişi yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 10:44:19. #.0.4#
SON DAKİKA: Balıkesir İtfaiyesi'nin Araç Filosu Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.