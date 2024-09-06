İvrindi'de Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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İvrindi'de Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

İvrindi\'de Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada bir tır ile iki otomobil çarpıştı. Yaralı kişi hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden kişinin cenazesi morga götürüldü.

06.09.2024 00:46
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Balıkesir'in İvrindi ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ercan B. idaresindeki 17 YK 168 plakalı tır, Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde arızalanarak emniyet şeridine yanaştı.

Daha sonra geri manevra yapan tır kayarak arkadan gelen Alper T. yönetimindeki 10 BL 950 plakalı ve Sedef Ö. kontrolündeki 35 ARN 524 plakalı otomobillerle çarpıştı.

Kazada, Alper T'nin sürücüsü olduğu araçta bulunan Hale T, olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçtaki İbrahim T. ise yaralandı.

İbrahim T, olay yerine gelen sağlık ekiplerince İvrindi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hale T'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Sağ şeritten bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İvrindi'de Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İvrindi'de Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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