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Balıkesir Marmara'da Fırtına ve Kar Yağışı: Ulaşım İki Gün Boyunca Durdu - Son Dakika
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Balıkesir Marmara'da Fırtına ve Kar Yağışı: Ulaşım İki Gün Boyunca Durdu

Balıkesir'in Marmara ilçesinde yaşanan fırtına ve kar yağışı nedeniyle 2 gün boyunca ulaşım sağlanamadı. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarıyla ulaşımın açıldığını belirtti. Deniz otobüsü seferleri de tekrar başlatıldı.

Balıkesir Marmara\'da Fırtına ve Kar Yağışı: Ulaşım İki Gün Boyunca Durdu
11.01.2024 - 13:10,  Güncelleme: 13:15
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TÜRKİYE'nin tek ada ilçesi olan Balıkesir'in Marmara ilçesinde fırtına ve kar yağışı etkili oldu. 2 gün ulaşımın sağlanamadığı adaya Ro-Ro seferleri, tekrar başlatıldı.

Marmara Bölgesi'nde fırtına ve kar yağışı, Balıkesir'in ada olan ilçesi Marmara'da da günlük hayatı olumsuz etkiledi. Adanın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 35 santimetreye kadar ulaşırken, ada içinde toplu taşıma araçları kullanılamadı. Hızı zaman zaman saatte 92 kilometreye kadar yükselen fırtına, deniz ulaşımını da vurdu. Adaya, 2 gün boyunca Ro-Ro seferleri yapılamadı. 5 yıldır ilçeye bu kadar yoğun kar yağmadığını söyleyen Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "İlçemiz ada olması nedeniyle kara ile ulaşımını deniz yoluyla yapıyor. Kar ve fırtına yüzünden 2 gün deniz ulaşımı gerçekleşmedi. Buzlanma nedeniyle şehirde toplu ulaşım yapılmakta zorluk çekildi. Ekiplerimiz, kar temizleme ve tuzlama yaparak ilçe içindeki ulaşımı açtı. Havanın bugün düzelmesi ile ilçeye yapılan deniz otobüsü seferleri tekrar başladı. İlçe merkezinde de toplu ulaşım araçları çalışıyor" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Balıkesir Marmara'da Fırtına ve Kar Yağışı: Ulaşım İki Gün Boyunca Durdu - Son Dakika
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