Balıkesir Susurluk\'ta sağanak su birikintileri oluşturdu, ekipler tahliyeye başladı

Balıkesir Susurluk'ta sağanak su birikintileri oluşturdu, ekipler tahliyeye başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir Susurluk'ta etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu; ilçe merkezinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı. Belediye ve itfaiye ekipleri su baskını alanlarında tahliye çalışması başlattı, çalışmalar sürüyor.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.
İlçe merkezinde aniden bastıran kuvvetli yağışın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı.
Belediye ve itfaiye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı alanlarda tahliye çalışması başlattı.
Ekiplerin sahadaki tahliye ve olumsuzlukları giderme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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