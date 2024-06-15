Balıkesir Üniversitesi öğrencileri lavanta hasadına katıldı

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde üniversite öğrencileri, lavanta hasadına katıldı.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde (BUBFA) proje kapsamında dikilen lavantalar hasat edildi.

Dekan Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban'ın öncülüğünde gerçekleştirilen hasada okul yönetimi ve öğrenciler katıldı.

Lavanta yetiştiriciliğiyle okulu ve çevreyi güzelleştirmek istediklerini belirten İlban, "Akademik, idari ve teknik personelimizin eşliğinde lavanta hasadını gerçekleştirdik. Fakültemizde tıbbi ve aromatik bitkiler kapsamında yetiştirilen lavantalar, özenle toplanarak distilasyon işlemiyle lavanta yağına dönüştürülecek." dedi.

Prof. Dr. İlban, elde edilen lavanta yağlarının BUBFA Uygulama Oteli'nde konaklayan misafirlere hediye edilerek ilçenin tanıtımına katkı sağlamayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Öğrenciler ise doğayla iç içe eğitim anlayışına sahip bir okulda öğrenim görmekten duydukları memnuniyeti ifade etti.