Balıkesir Valiliği: Gömeç\'teki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı, iki şüpheli tutuklandı

(BALIKESİR) - Balıkesir Valiliği, Gömeç'teki yangının bahçede yapılan kaynak çalışması sırasında çıkan kıvılcımdan başladığının tespit edildiğini, iki şüphelinin tutuklandığını, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 29 Temmuz'da Gömeç ilçesi Kumgedik Mahallesi kırsalında başlayan orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığı kaydedildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"29 Temmuz Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında Gömeç ilçemiz Kumgedik Mahallesi kırsalında başlayan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangınla mücadelede 5 Uçak, 8 Helikopter, 66 Arazöz, 40 İtfaiye Aracı, 61 Su Tankeri, 7 İlk Müdahale Aracı, 162 Hizmet Aracı, 13 Dozer, 27 Kepçe ve Greyder, 10 Otobüs, 3 TOMA, 8 Ambulans ve 944 personel ile 60 Orman Gönüllüsü görev yapmıştır. Gömeç ilçemizin dört, Ayvalık ilçemizin dört ve Burhaniye ilçemizin bir mahallesi olmak üzere toplam (9) mahallemiz yangından etkilenmiştir. Ayvalık ilçemiz Hacıveliler, Tıfıllar ve Bağyüzü Mahallelerimiz'den tedbir amaçlı tahliye edilen (63) vatandaşımıza Ayvalık KYK Yurdunda barınma imkanı sağlanmıştır. Ayrıca (944) büyükbaş ve küçükbaş hayvan tahliye edilmiştir. Yangına müdahale esnasında yaralanan (2) Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeli, (1) İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli, (1) Bursa Orman Bölge Müdürlüğü personeli, (1) sivil vatandaşımız olmak üzere toplam (5) kişi Ayvalık Devlet Hastanesi ve Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamakla birlikte tedavileri devam etmektedir. Yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, yangının, O.G. ve M.Y. isimli şahısların evinin bahçesinde kaynak yaptığı esnada çıkan kıvılcımdan başladığı tespit edilmiş olup, şahıslar Burhaniye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Yangının ilk anından itibaren fedakarca görev yapan başta Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD olmak üzere söndürme çalışmalarına katılan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ile vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."