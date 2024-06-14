Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Kurban Bayramı öncesi trafik denetimlerine katıldı - Son Dakika
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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Kurban Bayramı öncesi trafik denetimlerine katıldı

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Kurban Bayramı öncesi Balıkesir'in Bursa giriş noktasındaki Değirmen Boğazı'nda bulunan trafik yol kontrol uygulama noktasında denetimlere katıldı. Vali Ustaoğlu, beraberindeki yetkililerle birlikte durdurulan araçlardaki kişilerin bayramlarını kutladı ve bayram yoğunluğu için alınan tedbirleri açıkladı. Ayrıca, otomobillerde bulunanlara hediyeler verildi ve çocuklara oyuncak hediye edildi.

14.06.2024 19:37
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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Kurban Bayramı öncesi Balıkesir'in Bursa giriş noktasındaki Değirmen Boğazı'nda bulunan trafik yol kontrol uygulama noktasında denetimlere katıldı.

Vali Ustaoğlu beraberinde İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan ile denetim noktasında durdurulan araçlardaki kişilerin bayramlarını kutladı.

Uygulama noktasında açıklamalarda bulunan Ustaoğlu, bayram yoğunluğu için gereken tedbirleri aldıklarını söyledi.

Ustaoğlu, karnesini alan öğrencileri tebrik ederek, Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi.

İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda kentte trafik tedbirleri aldıklarını anlatan Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Balıkesir'de emniyet müdürlüğünde görevli 362 ekip 2 bin 706 personel ile jandarma bünyesinde ise 278 ekip bin 952 personelle, sahil güvenlik bünyesinde ise 14 güvenlik botu 173 personel olmak üzere toplamda 4 bin 831 personelle bayram boyunca görev yapacağız. Halkımızın huzuru ve güveni için tüm ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımızın güzel bir bayram tatili geçirmesini arzu ediyoruz. Sürücülerimizin hız sınırlarına uymalarını, araçtaki herkesin emniyet kemerlerini takmalarını, araç kullanırken cep telefonu kullanmamalarını, mola vererek seyahat etmelerini istiyoruz."

Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler durdurulan otomobilde bulunanlara hediyeler verdi. Araçlardaki çocuklara da oyuncak hediye edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Kurban Bayramı öncesi trafik denetimlerine katıldı - Son Dakika

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