Balıkesir Yakın Çözüm Çağrı Merkezi'nden 327 Bin Çağrıya Cevap - Son Dakika
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Balıkesir Yakın Çözüm Çağrı Merkezi'nden 327 Bin Çağrıya Cevap

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Çağrı Merkezi, bir yılda 327 bin 185 çağrıya cevap vererek sosyal yardımlar konusunda vatandaşların sorunlarına hızlı çözüm sağladı.

01.02.2025 16:40  Güncelleme: 17:50
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin halkın şikayet ve isteklerini dinlemek ve sorunları hızlı şekilde çözüme kavuşturmak için hizmet verdiği 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Çağrı Merkezi'nde, bir yılda 327 bin 185 çağrı cevaplandı. Merkeze en çok arama 'gıda yardımı' ve 'Yakın Kart' başvurusu başlıklarında yapıldı.

Sosyal dayanışmayı geliştirmek amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın öncülüğünde oluşturulan "Yakın Çözüm Merkezi" son bir yılda gelen 350 bin 478 çağrıdan 327 bin 185'ini cevapladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü'ne bağlı 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Çağrı Merkezi'ni arayan 15 bin 308 vatandaş gıda yardımı talebinde bulunurken; 12 bin 877 kişi ise Yakın Kart başvurusu yaptı. Bu taleplerin yanı sıra bez yardımı, maddi yardım ve sokak hayvanları rehabilitasyon talepleri de en fazla yapılan çağrılardan oldu.

Yakın Çözüm Merkezi'nin raporuna göre, 350 bin 478 gelen çağrının yanı sıra 115 bin 871 çağrıya da geri dönüldü; vatandaşların talep ve ihbarları alındı. Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşlardan 15 bin 308'i gıda yardımı talebinde bulundu. 12 bin 877 'Yakın Kart' başvurusunun yanı sıra 11 bin 649 vatandaş da sokak hayvanları rehabilitasyon talebi ile Yakın Çözüm Çağrı Merkezi'ne başvurdu.

Günden güne artan enflasyon nedeniyle alım gücü düşen vatandaşlardan 7 bin 84 kişi Yakın Çözüm Merkezi'ni maddi yardım talebiyle ararken, 8 bin 233 kişi bez yardımı talep etti. Yakın Çözüm Merkezi aramalarına bakıldığında sosyo ekonomik duruma göre taleplerde önceliği sırasıyla gıda yardımı, Yakın Kart başvurusu, sokak hayvanları rehabilitasyon talebi, bez yardımı, maddi yardım talebi aldı. 5 bin 738 vatandaş yol yapım ve onarım talebinde bulundu. 3 bin 436 kişinin de randevu talebi alınarak 3 bin 724 yaralı sokak hayvanları müdahale taleplerine cevap verildi.

Balıkesir'de yoksulluğu bitirip, 2029 yılına kadar sosyo ekonomik anlamda ilk 10 kentten biri yapma hedefiyle çalıştıklarını söyleyen Başkan Akın, şöyle konuştu:

"Şehrimiz ilk 10 kent arasında yer alacak"

"Biz şehrimizde yoksulluğu yönetmek değil bitirmek için yola çıktık. Sosyal dayanışmayı artırıp, dezavantajlı vatandaşlarımızın yanında olacağız. 'Yakın Kart' ile Balıkesirli hemşehrilerimin sırtındaki maddi külfeti hafifletmeyi amaçladık. Artan enflasyon ve ekonomik krizin etkilerini halkımıza hissettirmemek adına sosyal dayanışmayı arttırmaya yönelik projeler geliştiriyoruz. Bu kapsamda her türlü talep ve sorunu iletmek üzere Balıkesirli hemşehrilerimiz 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Merkezi'mizi arayarak bizlere ulaşabilirler. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Erişilebilir ve çözüm odaklı belediyecilik anlayışımızla şehrimizi 2029 yılına kadar sosyoekonomik anlamda ilk 10 kentten biri yapma hedefiyle çalışıyoruz."

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşıp talep ve ihbarlarını bildirmek isteyen vatandaşlar son bir yılda en fazla telefon aracılığıyla ulaşım sağladı. 147 bin 764 kişi Yakın Çözüm Merkezi'ni arayarak taleplerini iletirken 16 bin 475 kişi Whatsapp, 5 bin 88 kişi muhtarlar aracılığıyla ve 4 bin 132 kişi de CİMER aracılığıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ulaştı. İnternet sitesinden 3 bin 704 talebe cevap verilirken bin 326 vatandaş e-posta ile talepte bulundu. Halk Masası'na gelen bin 228 kişiyle birebir diyalog kurulurken vatandaşlar; sosyal medya, saha çalışmaları, Açık Kapı ya da şahsen başvurularla talep ve ihbarlarını iletti.

Çağrı Merkezi yöneticilerinden Melih Salgaracı, "2024 yılı için toplam 350 bin gibi bir sayımız var bu çağrılar arasında 327 bin tanesini karşıladık. Bu da yüzde 93'lük bir çağrı cevaplama oranını karşımıza çıkarıyor. Çağrı merkezi standartlarına göre bu gayet iyi bir rakam. Genellikle 'Yakın Kart', gıda ve yakacak gibi çoğunlukla sosyal yardım talepleri oluyor" dedi.

Vatandaşların taleplerine en kısa sürede cevap verdiklerini dile getiren Çağrı Merkezi personeli Elif Erkuşak, "Yakın Kart taleplerini çok fazla alıyoruz. Yakın Kart adı altında bütün vatandaşlarımıza yardımlarımız bulunmakta. Bununla alakalı vatandaşlarımız öncelikle merak ederek bizlerle iletişim sağlıyorlar. Bizler taleplerini ilgili birimlere iletiyoruz. Olumlu veya olumsuz bütün vatandaşlarımıza ekiplerimiz tarafından geri dönüş sağlanıyor" diye konuştu.

Yakın Çözüm Çağrı Merkezi çalışanlarından Kamil Akuç ise "Yeni bir sisteme geçmiş durumdayız. Bu süreçte kaçan, cevapsız tüm çağrılarımızı görebildiğimiz için çok daha kolay oluyor. Kaçan çağrıları sistemden kontrol ederek vatandaşlara geri dönüş sağlıyoruz. Bize ulaşamayan hiçbir vatandaş kalmıyor, tüm çağrılara cevap veriyoruz. Takip süreci de çok iyi oluyor ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Yakın Çözüm Çağrı Merkezi'nden 327 Bin Çağrıya Cevap - Son Dakika

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