Balkan haber ajansları Trieste'de stratejik iletişim ve dezenformasyonla mücadeleyi ele aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balkan haber ajansları Trieste'de stratejik iletişim ve dezenformasyonla mücadeleyi ele aldı

Balkan haber ajansları Trieste\'de stratejik iletişim ve dezenformasyonla mücadeleyi ele aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balkan Haber Ajansları Birliği Güneydoğu Avrupa (ABNA-SE) üyeleri, İtalyan ANSA'nın ev sahipliğinde Trieste'de düzenlenen konferansta bir araya geldi. Görüşmede stratejik iletişim, dezenformasyonla mücadele ve medya özgürlüğünü desteklemeye yönelik bölgesel işbirliği konuları ele alındı.

Balkan Haber Ajansları Birliği Güneydoğu Avrupa (ABNA-SE) üyeleri, "Balkanlar Trieste'de Buluşuyor" konferansında bir araya gelerek stratejik iletişim, dezenformasyonla mücadele ve medya özgürlüğünü desteklemeye yönelik bölgesel işbirliği konularını ele aldı.

İtalyan ANSA ajansının ev sahipliğinde Trieste kentinde yarın yapılacak 34. ABNA-SE Genel Kurulu öncesinde birliğe üye haber ajanslarının yöneticileri, "Balkanlar Trieste'de Buluşuyor" konferansında bir araya geldi.

Konferansa, AA Global Haberler ve Pazarlama Direktörü Erman Yüksel ve AA Stratejik İletişim ve Dış İlişkiler Müdürü Bilgehan Öztürk de katıldı.

ANSA Üst Yöneticisi (CEO) Stefano de Alessandri, ABNA-SE Genel Kuruluna ve öncesinde böyle bir konferansa ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ABNA-SE Genel Sekreteri ve Bulgaristan Haber Ajansı (BTA) Genel Direktörü Kiril Valchev de "Balkan bölgesindeki ulusal haber ajansları, ülkelerimizdeki insanların birbirini daha iyi tanımasına yardımcı olmakla yükümlüdür. Bu tanıma süreci, her gün birbirimiz hakkında haberler almamızla gerçekleşir. Her gün doğrudan haber alışverişinde bulunarak, sadece komşu ülkelerimizdeki olayları öğrenmekle kalmıyoruz. Aynı zamanda birbirimizin deneyimlerinden yararlanabiliyor ve benzer sorunlara çözümler bulabiliyoruz." diye konuştu.

Konferans kapsamında düzenlenen panellerde, "Genişleme, Stratejik İletişim ve Dezenformasyonla Mücadele", "Medya Özgürlüğünü Desteklemek Amacıyla Bölgesel İşbirliği" ve "Adriyatik Denizi'nin Ekonomik ve Stratejik Rolü" gibi konular kapsamlı şekilde ele alındı.

Kaynak: AA

Balkanlar, Ekonomi, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balkan haber ajansları Trieste'de stratejik iletişim ve dezenformasyonla mücadeleyi ele aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor
Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada
Köpeği traktöre bağlayarak sürükledi Köpeği traktöre bağlayarak sürükledi
At, sünnet çocuğunu üzerinden attı At, sünnet çocuğunu üzerinden attı
Türk futbolunda tarihi imza Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak Türk futbolunda tarihi imza! Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak
Sırbistan’da erken genel seçim 25 Ekim’de yapılacak Sırbistan'da erken genel seçim 25 Ekim'de yapılacak

20:50
Büyük sürpriz Galatasaray’ın Sporting maçı 11’i belli oldu
Büyük sürpriz! Galatasaray'ın Sporting maçı 11'i belli oldu
20:35
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme Mezarı cuma günü açılacak
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Mezarı cuma günü açılacak
20:30
İşte Şampiyonlar Ligi bu Galatasaray’ın transfer edemediği yıldız isim 12 dakikada hat-trick yaptı
İşte Şampiyonlar Ligi bu! Galatasaray'ın transfer edemediği yıldız isim 12 dakikada hat-trick yaptı
20:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mansur Yavaş’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mansur Yavaş'ı kabul etti
20:18
Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max’i tanıttı İşte fiyatları ve satışa çıkacakları tarih
Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'i tanıttı! İşte fiyatları ve satışa çıkacakları tarih
19:56
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar Cemil Koç’a ağırlaştırılmış müebbet verildi
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar! Cemil Koç'a ağırlaştırılmış müebbet verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 20:56:48. #7.12#
SON DAKİKA: Balkan haber ajansları Trieste'de stratejik iletişim ve dezenformasyonla mücadeleyi ele aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement