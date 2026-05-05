Balkan Pazarı Yeniden Açıldı

05.05.2026 22:40
Edirne'deki 'sosyete pazarı', yapılan düzenlemelerle 'Balkan Pazarı' adıyla tekrar hizmete girdi.

Edirne'de halk arasında "sosyete pazarı" olarak bilinen ve Bulgaristan ile Yunanistan'dan gelen turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği pazar, "Balkan Pazarı" adıyla yeniden açıldı.

Bir süre kapalı kalan pazar, yapılan düzenlemelerin ardından yeni adıyla yeniden hizmet vermeye başladı.

Başta çevre iller olmak üzere Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri olan pazarda, zücaciyeden tekstile, kıyafetten gıdaya kadar çok sayıda ürün satışa sunuluyor.

Pazarda alışveriş hareketliliği yeniden başladı.

Hem alışveriş yapanlar hem de esnaf, pazarın yeniden açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Pazar neden kapanmıştı?

Pazarın belediyenin prim borçlarına karşılık Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) devredilmesi, geçen yıl aralık ayında Edirne Belediye Meclisi'nde gündeme gelmişti.

Söz konusu madde, CHP grubunun oylarıyla kabul edilirken, AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri esnafın mağdur edilmemesi gerektiğini belirterek karara karşı çıkmıştı.

Devir kararının ardından pazar esnafı Edirne Belediyesi önünde toplanarak karara tepki göstermiş ve imza kampanyası başlatmıştı.

Sürecin devamında devrin gerçekleşmemesi üzerine belediye, pazarı kendi bünyesinde işletme kararı aldı ve pazarın adı "Balkan Pazarı" olarak değiştirildi.

Yerel ve dışarıdan gelecek esnaf için tezgahların yerleri noter huzurunda çekilen kurayla belirlenmişti.

Kaynak: AA

