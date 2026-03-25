Balkan Savaşları Şehitleri Anıldı

Trakya Üniversitesi Senatosu, Balkan Savaşları'nın kahraman şehitlerini anmak amacıyla savunma hatlarındaki Hıdırlık Tabya'da toplandı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, tabyadaki toplantıda yaptığı konuşmada, Balkan Savaşları'nın yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele'de can veren şehitleri rahmetle andığını belirtti.

Tabyaların bir savunma hattından öte büyük mana taşıyan yapılar olduğunu vurgulayan Hatipler, "Bu tabyaların sadece bir tuğla duvardan ibaret olmadığını, bunun arkasında, bunun içinde saklı olan anlamın bizim için çok büyük bir mana, çok büyük bir anlam olduğunu bir kere daha ifade ediyorum." dedi.

Hatipler, Balkan Savaşları'nın unutulmadığını ve unutulmayacağının altını çizdi.

Ülkelerin savaş kazanıp, savaş kaybedebileceklerini ancak bir savaşı gerçek manada kaybetmenin izleri unutmakla gerçekleşeceğini vurgulayan Hatipler, "1913 mart ayında Edirne'yi kaybettik, Edirne düştü ama Edirne bu teslimden çok kısa bir süre sonra, ağustos ayında Mustafa Kemal'in de içinde bulunduğu Enver Paşa'nın komutasındaki ordunun Çatalca'dan çıkarak adım adım gelerek bir gece Havsa'da kalarak, Havsa'da kaldıktan sonra da ertesi sabah erkenden Edirne'yi alarak kurtulduğu tarihi de Ağustos 1913'ü de hayırla, güzelliklerle yad etmemiz gerekiyor. Tarih yalnızca geçmişi anlatmaz, aynı zamanda geleceğe yön verir. Aynı hataları tekrarlamamak ve daha güçlü yarınlar inşa etmek için geçmişten ders çıkarmalıyız." diye konuştu.

Hatipler, Balkanlar'la ilişkilerin tarihi ve kültürel bir sorumluluk taşıdığına da işaret etti.

Rektör Hatipler'in yanı sıra senato üyesi rektör yardımcıları, dekanlar, yüksekokul müdürleri, öğretim üyeleri, 174. Alaya ait, üzerinde kan lekelerinin bulunması nedeniyle "kanlı sancak" olarak anılan sancağa karanfil bıraktılar.