Balkanlarda Kadir Gecesi İbadetleri

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da yaşayan Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı ve "bin aydan daha hayırlı olan" Kadir Gecesi vesilesiyle camilerde saf tuttu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi, Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programa katılmak isteyen Müslümanlarla doldu. Gece boyunca camide Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Saraybosna'da yaşayan Boşnaklar kentin diğer tarihi camilerini de doldurarak Kadir Gecesi için düzenlenen özel programlara katıldı.

Ayrıca Zenica, Mostar, Srebrenitsa gibi kentlerdeki Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni idrak etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan ve şehirdeki tek cami olan Bayraklı Camisi'nde bir araya gelen Müslümanlar da Kadir Gecesi'ni dua ve ibadetle geçirdi.

Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'daki tarihi Osmanagic Camisi'nde toplanan Müslümanlar, gece boyunca Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Hırvatistan'ın Sisak kentinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'nde buluşan Müslümanlar da Kadir Gecesi'ni ibadet ve dualarla ihya etti.

Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Müslümanlar, Kadir Gecesi münasebetiyle inşaatı Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından yapılan Üsküp Camisi'ni doldurdu.

Cami içinde yer bulamayanlar avluda namaz kıldı. Kadir Gecesi nedeniyle ülkenin diğer şehirlerindeki camilerde de yoğunluk yaşandı.

Kadir Gecesi vesilesiyle Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapımı Türkiye tarafından üstlenilen, açılışı 10 Ekim 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan, Balkanlar'ın en büyük camisi konumundaki Namazgah Camisi'nde dualar edildi.

Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı ve "bin aydan hayırlı" kabul edilen Kadir Gecesi, nüfusunun çoğunu Müslümanların oluşturduğu Kosova'da da dualarla idrak edildi.

Kosova'nın başkenti Priştine'de Müslümanlar Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde saf tuttu. Ülkenin güneyindeki Prizren şehrinde ise Müslümanlar, Sinan Paşa Camisi'nin yanı sıra kentteki diğer camileri doldurdu.