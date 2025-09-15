Balkondan Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Güzelyurt Mahallesi'nde bir apartmanın 2. katındaki evlerinin balkonunda oynayan Eymen K. annesinin çamaşır serdiği esnada zemine düştü.

Çevredekilerce yakındaki bir özel hastaneye götürülen çocuk, ileri tetkik için Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Eymen K., buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.