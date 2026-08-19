Balkondan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde üçüncü kat balkonundan düşen Fatma Koç (62), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Ece Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Koç henüz belirlenemeyen nedenle üçüncü kattaki evinin balkonundan düştü. Kadının yerde yattığını görenler, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Fatma Koç, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili savcılık tarafından inceleme başlatıldı.

Haber-kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar),