Bandırma Belediye Başkanı Mirza'dan Afet Koordinasyon Birimi ve Kriz Yönetimi Merkezi'ne Teşekkür

07.01.2026 17:18  Güncelleme: 20:18
Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, kriz yönetimi ve afet koordinasyonunda özverili çalışmaları nedeniyle ekibe teşekkür etti ve gelecekteki çalışmaların güçlendirileceğini belirtti.

(BALIKESİR) - Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Afet Koordinasyon Birimi ve Kriz Yönetimi Merkezi ekibini ağırlayarak, özverili çalışmaları dolayısıyla ekibe teşekkür etti.

Mirza, Afet Koordinasyon Birimi ve Kriz Yönetimi Merkezi ekibini belediyede ağırladı. Mirza, özellikle Sındırgı depremi sonrasında gerçekleştirilen çalışmalar ile son olarak merhum Elif Kumal'ın aranması sürecinde, AFAD ve Jandarma ile iş birliği içinde sergilenen disiplinli çalışmalara dikkati çekti. Mirza, bu süreçte insan hayatını önceleyen bir anlayışla hareket eden ekibin büyük bir sorumluluk bilinciyle görev yaptığını vurguladı.

Açıklamasında, afetlere hazırlık ve kriz yönetimi konusundaki çalışmaların daha da güçlendirilerek sürdürüleceğini belirten Mirza, "Bundan sonra imkanlarımızı genişleterek, ekibimizi büyüterek ve daha kapsayıcı bir yapıyla; dayanışma ruhu ve sorumluluk bilinciyle görev yapmaya devam edeceğiz. İnsan hayatını her şeyin önünde tutan bu anlayıştan asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bandırma Belediyesi, afet ve acil durumlara karşı güçlü bir koordinasyonla hareket ederek, kentte güvenli ve hazırlıklı bir yapı oluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: ANKA

