Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın Kayınpederi Son Yolculuğuna Uğurlandı

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(BALIKESİR) - Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın kayınpederi Mustafa Canbaz, bugün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Mustafa Canbaz'ın cenaze törenine, Başkan Mirza, merhumun ailesi, yakınları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Canbaz'ın naaşı, dualarla ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Başkan Mirza, "Sevgili eşim Emine'nin kıymetli babası, kayınpederim Mustafa Canbaz'ı bugün son yolculuğuna uğurladık. Onu dualarla ve rahmetle anıyoruz. Bu acı günümüzde uzaktan yakından gelen, telefonla arayan, mesaj gönderen ve yanımızda olan, dualarını eksik etmeyen dostlarımıza, akrabalarımıza ve tüm sevenlerine teşekkür ediyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet, ruhu şad olsun" dedi.