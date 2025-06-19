Bandırma Belediye Başkanı Mirza: "Yaşam Alanlarını Daha Nitelikli Hale Getirmek İçin Çalışmalarımıza Devam Ediyoruz"

(BALIKESİR) - Yeni Mahalle 21054 Sokak'ta yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, "Kentimizin her köşesinde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlamak, yaşam alanlarını daha nitelikli hale getirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi.

Bandırma Belediyesi, ilçe genelinde yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Mirza da Yeni Mahalle 21054 Sokak'ta devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek hem teknik ekiplerden bilgi aldı hem de çalışmaları denetledi. Yol konforunun artırılması hedeflenen proje kapsamında altyapı iyileştirmelerinin yanı sıra asfalt serimi de yapılıyor.

Malta Parkı üstü Şehit Cemil Kaya Caddesi'nde de asfalt yenileme, kaldırım düzenlemesi ve bisiklet yolu yapımı için detaylı incelemeler gerçekleştirildi. Malta Parkı içerisinde sürdürülen peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları ise yine yerinde kontrol edildi.

Mirza, "Kentimizin her köşesinde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlamak, yaşam alanlarını daha nitelikli hale getirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti ve şehir estetiği önceliğimizdir" diye konuştu.