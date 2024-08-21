Bandırma Belediyesi 3. Açık Hava Sinema Günleri Başlıyor

Güncel

(BALIKESİR) - Bandırma Belediyesi'nin düzenlediği 3. Bandırma Açık Hava Sinema Günleri'nde ödüllü filmler sinemaseverlerle buluşacak.

3. Bandırma Açık Hava Sinema Günleri, 24 ile 29 Ağustos 2024 tarihleri arasında Bandırma Belediyesi öncülüğünde Atölye Gölge ve Filmkoop katkılarıyla General Balcı Çamlığı'nda düzenlenecek.

Programda; 24 Ağustos Cumartesi günü "Tereddüt Çizgisi", 25 Ağustos Pazar günü "Kar ve Ayı", 26 Ağustos Pazartesi günü "8x8", 27 Ağustos Salı günü "The Old Oak", 28 Ağustos Çarşamba günü "Cam Perde" ve 29 Ağustos Perşembe günü "Ölümsüz Olan Sadece Sevgidir" filmleri saat 20.30'da seyircisiyle buluşacak.