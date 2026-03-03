Bandırma Belediyesi, Kent Genelinde Üstyapı Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bandırma Belediyesi, Kent Genelinde Üstyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

03.03.2026 15:57  Güncelleme: 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, mezarlık çevre düzenlemesi ve Edincik Kapalı Pazar Yeri projesinin sürdüğünü belirterek, kent genelinde hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

(BALIKESİR)- Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, mezarlık çevre düzenlemesi ve Edincik Kapalı Pazar Yeri projesinin sürdüğünü belirterek, kent genelinde hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Başkan Dursun Mirza, kent genelinde devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Belediye ekiplerinin mezarlık girişinde, idari bina ve gasilhane çevresinde düzenleme çalışmalarının sürdürdüğünü belirten Mirza, vatandaşlara daha düzenli ve konforlu bir hizmet sunmayı hedeflediklerini ifade etti. Yapılan çalışmalar kapsamında çevre düzenlemesi, zemin iyileştirmeleri ve kullanım alanlarının daha işlevsel hale getirilmesi planlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında mezarlık alanının daha modern ve düzenli bir görünüme kavuşacağı bildirildi.

Kayacık Mahallesi'nde yürütülen parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı. Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla mahalle yolları daha düzenli ve kullanışlı hale getirildi. Altyapı çalışmalarının ardından gerçekleştirilen parke taşı döşemesiyle birlikte hem ulaşım konforunun artırıldığı hem de mahalle estetiğine katkı sağlandığı belirtildi. Edincik Kapalı Pazar Yeri'nde ise çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi. Modern ve daha işlevsel bir pazar alanı oluşturulması amacıyla yürütülen projede, ekiplerin yoğun mesai harcadığı ifade edildi. Başkan Mirza, çalışmalar tamamlandığında hem esnafın hem de vatandaşların daha konforlu bir ortamda alışveriş yapabileceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Dursun Mirza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bandırma Belediyesi, Kent Genelinde Üstyapı Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macron, Fransa’nın nükleer cephaneliğini büyüteceğini açıkladı Macron, Fransa'nın nükleer cephaneliğini büyüteceğini açıkladı
İsrail Lübnan’daki binayı havaya uçurdu İşte o anlar İsrail Lübnan'daki binayı havaya uçurdu! İşte o anlar
Dubai’de Ramazan topunu İran füzesi sanan turistler ne yapacağını şaşırdı Dubai'de Ramazan topunu İran füzesi sanan turistler ne yapacağını şaşırdı
Yunanistan, Fransa’nın “nükleer şemsiyesi“ altına girmeye hazırlanıyor Yunanistan, Fransa'nın "nükleer şemsiyesi" altına girmeye hazırlanıyor
Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi

16:03
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
15:36
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
15:34
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
14:35
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
14:35
İran’ı bu kez füzeler değil deprem vurdu Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 16:53:05. #7.11#
SON DAKİKA: Bandırma Belediyesi, Kent Genelinde Üstyapı Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.