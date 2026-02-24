Bandırma'da Hizmet Atağı: Pazar Yerinden Afet Eğitimine Yoğun Mesai - Son Dakika
Bandırma'da Hizmet Atağı: Pazar Yerinden Afet Eğitimine Yoğun Mesai

24.02.2026 16:41  Güncelleme: 17:57
Bandırma Belediyesi, Edincik Mahallesi'ndeki pazar yeri projesi başta olmak üzere, afet eğitimleri, altyapı onarımları ve yeşil alan çalışmalarıyla kent genelinde önemli yatırımlar yapıyor.

(BALIKESR) - Bandırma Belediyesi, Edincik Mahallesi'nde yapımı süren pazar yeri projesinden afet eğitimlerine, altyapı onarımlarından temizlik ve yeşil alan çalışmalarına kadar kent genelinde yoğun bir çalışma yürütüyor.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, belediyenin kent genelinde sürdürdüğü çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mirza, Edincik'te devam eden pazar yeri projesinin planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü belirterek, yatırımın mahalleye değer katacağını ifade etti. Projenin tamamlanmasıyla esnaf ve vatandaşlar için daha modern ve düzenli bir alışveriş alanı oluşturulması hedefleniyor.

Afet İşleri Müdürlüğü bünyesindeki arama-kurtarma ekibi, Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından verilen Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi'ni tamamladı. Ekip üyeleri "Afet Farkındalık Eğitmeni" ünvanı alarak kentte bilinçlendirme çalışmalarına katkı sunacak.

Fen İşleri Müdürlüğü de ekipleri kent genelinde parke taşı onarım ve bakım çalışmalarını sürdürürken, Temizlik İşleri Müdürlüğü merkez ve kırsal mahallelerde konteyner bakım ve temizlik faaliyetlerine devam ediyor.

Öte yandan park ve bahçelerde ağaç dikimi ile peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirilerek kentin yeşil dokusunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Belediye yetkilileri, Bandırma'da yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların planlı şekilde süreceğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

